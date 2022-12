Il ministro Sangiuliano al Colosseo | «Italia prima superpotenza culturale del pianeta | usiamo il patrimonio per far crescere il Pil»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Gennaro, il 26 dicembre, ha provato a dismettere i panni delper andare in giro a Roma da semplice turista. Tentativo durato qualche minuto: ha preso in prestito una macchina fotografica da un reporter al suo seguito, ha scattato qualche foto ale poi ha riconsegnato l’apparecchio. Dopodiché, accompagnato dalla direttrice del Parco archeologico del, Alfonsina Russo, ha completato la visita dell’Anfiteatro Flavio. Ringraziando i giornalisti che si sono accodati al suo tour e hanno lavorato anche in una giornata festiva, ha esordito: «La cultura lavora anche oggi 26 dicembre e credo sia doveroso».ha mostrato entusiasmo per le aperture straordinarie di musei e luoghi della cultura statali, durante questo periodo di festa. Ha rimarcato che ...

