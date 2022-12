Il ministero della Salute ritira dal mercato caffè a rischio contaminazione

Il Sole 24 ORE

Tre persone sono morte in un attacco di un drone ucraino a un aeroporto militare nella regione russa di Saratov ha dichiarato oggi ilDifesa russo. "Il veicolo aereo senza pilota ucraino si stava avvicinando all'aeroporto di Engels a bassa quota", si legge in un comunicato citato dall'agenzia Tass. "Tre membri del ...IlSalute ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di caffè per la potenziale presenza di ocratossina oltre i limiti di legge. Si tratta di una micotossina pericolosa per la ... Cialde di caffè contaminate, il ministero della Salute ritira lotti per rischio chimico I temibili sistemi missilistici tattici Iskander forniti dalla Russia, che sono in grado di trasportare testate nucleari, e i sistemi di difesa aerea S-400 sono stati schierati in Bielorussia e sono p ...71 aerei di Pechino hanno attraversato la linea mediana dello Stretto, mentre venerdì sono state condotte esercitazioni navali vicino al Giappone – Che cosa sta succedendo