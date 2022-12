Il futuro pensato dai pensionati | clima | guerra | pensioni e diritti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorinsieme, con il loro sindacato, per una serie di congressi territoriali voluti per portare proposte concrete alla società civile: pensano ale cercano di trovare soluzioni e proposte. Nella convinzione che l’umanità ha dinanzi due sfide: crisitica e crisi sanitaria. Entrambe possono essere affrontate e risolte solo insieme, giovani e anziani. Sono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

... Sugli obiettivi col Napoli : Su Goran Pandev: Suldella sua carriera: Cibo preferito "... E quando ho segnato, hofosse incredibile!" . Ci sono 2 partite: la partita che ha visto e che ...Tutto vienea misura di chi invecchia. Qui invece in molto dovrebbero mettersi una mano ... Purtroppo un'Europa vecchia pensa "a se stessa" ignorando il. Manca l'attenzione all'... I pensionati di Spi Cgil e gli incontri in cui pensano il futuro Pensionati di Spi Cgil e gli incontri sul territorio in cui pensano il futuro: clima, sanità guerra e salvaguardia dei diritti ..."E' da tempo che diciamo che c'è un problema di povertà nel Paese, di aumento delle disuguaglianze, di poca attenzione al sociale. Problematiche che la pandemia ha acuito, e durante la pandemia anche ...