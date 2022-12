I voti che mancavano Ombre su Ballando | la rivelazione esplosiva della Costamagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Feste rovinate dalle polemiche. Luisellavince a 54 annicon le stelle, in coppia con il maestro Pasquale La Rocca, e come premio raccoglie tempesta. In particolare, è stata la giurata Selvaggia Lucarelli a contestare, già dopo la prima esibizione nella finalissima di venerdì sera, sia il ripescaggiogiornalista, costretta a saltare quasi tutte le edizioni per un infortunio e poi ripescata ("Ha ballato tre notti in tutto, lo trovo ingiusto"), sia la bravura di La Rocca, "una macchina truccata" che, parole di Selvaggia, "farebbe vincere ogni ballerina". A queste parole si sono poi aggiunte le contestazioni sul voto del pubblico, che avrebbe visto vincere il secondo classificato Alessandro Egger. La, però, fa spallucce. L'obiettivo, spiega lei al Corriere ...