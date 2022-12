I russi si sbagliano di grosso Il portavoce di Kiev sfida il Cremlino

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ildell'aviazione dell'Ucraina, Yurii Ihnat, parlando alla televisone ucraina non ha riconosciuto in modo diretto il coinvolgimento dinell'attacco con un drone alla base aerea russa di Engels, nella regione russa di Saratov sul fiume Volga ma ha dichiarato che «queste sono le conseguenze dell'aggressione russa». «Se ipensavano che la guerra non li avrebbe colpiti nelle retrovie, si sbagliavano di», ha aggiunto. I funzionari ucraini non hanno mai confermato attacchi di droni ina e hanno mantenuto l'ambiguità su precedenti attacchi di alto profilo, compresi gli attacchi di droni alle basi militari russe dell'inizio di dicembre. L'esercito russo ha riferito di avere abbattuto un drone ucraino che si avvicinava alla base aerea di Engels, che si trova oltre ...

Avvenire

