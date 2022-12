I Reali inglesi a messa il giorno di Natale | il debutto del piccolo Louis

Leggi su amica

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo due anni di pausa isono tornati a festeggiare ila Sandringham, nel Norfolk. Un luogo molto amato dalla regina Elisabetta, che qui celebrò la nascita di Gesù per ben 32 volte. Non fosse stato per il Covid-19, la sovrana vi avrebbe trascorso pure il 25 dicembre del 2020 e del 2021. Invece, già provata nella salute, rimase al castello di Windsor. Ora che la pandemia è sotto controllo, però, i Windsor hanno potuto riprendere la tradizione. E così, dopo aver fatto le valigie, si sono spostati in direzione del Norfolk, dove hanno trascorso insieme il 25 dicembre. E se William e Kate, che hanno casa nella vicina Anmer Hall, qui resteranno alcuni giorni, re Carlo, invece, si sposterà a Birkhall, vicino a Balmoral, per godersi qualchedi vacanza con la moglie. Re Carlo e il ...