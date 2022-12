Hockey ghiaccio | ICE League | sorridono le italiane! Vittoria importantissima per Bolzano | bene Asiago e Valpusteria

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Santo Stefano positivo per le squadre italiane impegnate nel Campionato ICE2022-2023 disu. Tutti e tre team coinvolti hanno infatti trovato la, muovendo passi importanti in ottica classifica. Il colpo più ghiotto è stato registrato da, abile a superare all’extra time il Klagenfurt con il risultato di 2-1 grazie alle rete decisiva messa a referto da McClure al 3:16. In virtù dellale foxes hanno messo la quinta posizionandosi al secondo posto con 58 punti, distanziando di cinque lunghezze il Villach, terzo a quota 53 dopo la sconfitta contro la capolista Innsbruck (62 punti). Benissimo anche, autrice del secondo successo consecutivo grazie al trionfo in esterna sul campo dell’HK Olimpija per 2-5, score maturato ...

La Prealpina

... porte 4 metri per 2, due tempi da 25 minuti, sostituzioni come nel basket, rimesse laterali con i piedi, espulsione a tempo (come nell'su). Le quattro squadre furono ingaggiate per ...Mentre sono state cancellate la conferenza stampa di fine anno, il discorso in parlamento sullo stato della nazione e la tradizionale partecipazione alla partita disudi Capodanno ... Hockey, Mastini battuti da Pergine Nella quarta giornata del campionato di IHL Division I l’Hockey Pinè affronterà l’HC Chiavenna alle sette di questa sera. I pinetani, reduci dall’ottima vittoria casalinga contro il Milano, cercherann ...Perlomeno per qualche portale d'oltre Gottardo, sembrava sul piede di partenza per tornare in Romandia, ma alla fine Johnny Kneubuehler ha scelto di prolungare per un'ulteriore stagione la sua avventu ...