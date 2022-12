“Ha detto sì” Nozze per il vip italiano | il sogno si avvera a Natale dopo 6 anni insieme

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Notizia meravigliosa per Francesco Bagnaia, che si unirà molto presto in matrimonio con la sua compagna. L’annuncio strappalacrime è arrivato proprio a ridosso del, quindi le loro festività sono state caratterizzate da emozioni uniche e indescrivibili. Nessuno poteva aspettarsi tutto questo, compresa la sua partner, sorpresa da una proposta che non potrà mai dimenticare. La risposta è stata ovviamente positiva e i due hanno postato una fotocon tanto di anello regalato in bella vista. Francesco Bagnaia e il suo matrimonio hanno conquistato la scena alla vigilia di, infatti la proposta diè giunta il 24 dicembre. Immediato il post pubblicato sul suo profilo Instagram da lui e dalla futura moglie, che sono apparsi molto felici. Entrambi hanno sfoggiato infatti un sorriso convinto, mentre ...

Corriere della Sera

"Ieri, oggi, domani insieme. 24/12/2022, ha detto sì. Che anno magico". E una foto, con Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini, sorridenti, ... quello dell'amore e delle nozze, in un anno magico che ... Emozionati e al settimo cielo per aver detto sì davanti alle persone più importanti della loro vita in una doppia cerimonia in comune e in ... per poi tornare annunciando le nozze imminenti con grande ... Pecco Bagnaia, proposta di matrimonio alla fidanzata: «Ha detto sì» Il campione del mondo di MotoGp e la fidanzata storica: proposta a Torino alla Vigilia di Natale, il matrimonio tra Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini nel 2023 ...