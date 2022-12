Guerra in Ucraina | l’appello di Kiev all’Onu | “La Russia sia esclusa dalle Nazioni Unite”

(Di lunedì 26 dicembre 2022)– “L’si appella agli stati membri dell’Onu affinché privino ladel suo status di membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e che l’escludanonel suo insieme”. E’ quanto si legge in una dichiarazione diffusa oggi dal ministero degli Esteri ucraino. La nota era stata anticipata dal ministro Dmytro Kuleba in un intervento televisivo la notte di Natale: “Noi esprimeremo ufficialmente la nostra posizione – aveva detto – abbiamo una domanda molto semplice: laha il diritto di rimanere membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu ed essere all’interno delle?”. “Noi abbiamo una risposta convincente e ragionata: no, non ha più questo diritto”, aveva aggiunto. ...

RaiNews

