“Grande Fratello Vip” | anticipazioni della puntata in del 26 dicembre | sorprese per Giaele e la Rossetti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Venticinquesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini in onda stasera 26su Canale 5Vip, nuovo appuntamento stasera 26Vip26: il ritorno di SoleilUna coppia di nuovi opinionisti sarà in studio al fianco di Orietta Berti: si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Per due puntate, i conduttori di “Gf Vip Party” sostituiranno Sonia Bruganelli. L’atmosfera natalizia non ha addolcito gli animi di tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Nei giorni scorsi, infatti, Dana Saber non si è risparmiata tra critiche e scontri con le altre donne ...

Biccy

Questa su canale 5 una coppia di nuovi opinionisti sarà nello studio delVip al fianco di Orietta Berti : si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge . Per due puntate, i conduttori di 'Gf Vip Party' sostituiranno Sonia Bruganelli e affiancheranno ...Nel piano comunale del, però, per il 2023 non sono previsti occhi elettronici nei campisanti sui 300 programmati. Ma si fa sempre in tempo ad ampliare gli orizzonti. Tornando a Sacco, ... Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip Il Natale si sa rende tutti più buoni e questo vale anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. In particolare c’è un gieffino che aveva dei conti in sospeso con due donne della Casa: Antonino ...Sonia Bruganelli è in vacanza ed non sarà presente, oggi 26 dicembre 2022, nello studio del Grande Fratello Vip 7 . La sua assenza, ...