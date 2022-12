Grande Fratello Vip 7 | lo staff di Nikita Pelizon ha emesso un duro comunicato contro Luca Onestini

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sulla pagina Instagram diè stato pubblicato unmessaggio: lo stra i due concorrenti delVip 7 continua Sulla pagina Instagram diè apparso un messaggio molto: nella nota si evidenzia il modo in cui l'ex Mister Italia stia provando a discreditare la vippona, dipingendola come una pazza visionaria con gli altri coinquilini delVip 7. La pagina di, in questo periodo, viene gestita dalla sorella Jessica. Potrebbe essere lei l'autrice del messaggio, scritto tutto ...