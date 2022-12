Grande Fratello Vip 7 | anticipazioni venticinquesima puntata | sorprese e scontri

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Stasera, lunedì 26 dicembre, in prima serata su Canale 5 torna ilVIP con il venticinquesimo appuntamento. Alfonso Signorini farà il punto della situazione: la Casa a Natale non si è spenta, anzi sono continuate liti e. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7Vip 7,Una coppia di nuovi opinionisti sarà in studio al fianco di Orietta Berti: si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Per due puntate, i conduttori di “Gf Vip Party” sostituiranno Sonia Bruganelli. L’atmosfera natalizia non ha addolcito gli animi di tutti gli inquilini del loft di Cinecittà. Nei giorni scorsi, infatti, Dana Saber non si è ...