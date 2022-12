Gli Stati Uniti gelano | almeno 37 morti nella bufera di Natale

la Repubblica

Individuati nella notte e salvati, sebbene gravemente feriti,ultimi due dispersi della valanga. Un escursionista ferito è stato ritrovato subito e altri sette sciatori sonotrovati vivi in ...... è stato possibile notare come i dati rubati da alcune delle vittime sono giàimmessi sul ... Non sono da meno i wallet cripto che, nella quasi totalità dei casi, sonoobiettivi più ambiti da ... Gelo in Nordamerica. La neve ricopre gli Stati Uniti. Migliaia di voli cancellati e 18 vittime per il freddo Sette detenuti, di cui cinque ancora in fuga, sono evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano; quattro agenti intossicati. Cos'è successo ...Una valanga ha sepolto ieri pomeriggio una decina di persone nel complesso sciistico di Lech Zurz, nella regione austriaca occidentale del Vorarlberg ...