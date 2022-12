Gli argentini rispondono alla richiesta di ripetere la finale | «La Francia smette di piangere»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ini tifosi firmano una petizione per chiedere di rigiocare ladel Mondiale contro l’Argentina. Gli: «tela di». Dall’account Twitter di un tifoso della nazionale di Scaloni, Valentìn Gòmez, è partita la risposta social ai tifosi della: «Se i francesi stanno raccogliendo firme in modo che ladella coppa del mondo si ripeta, propongo di approfittare del momento dell’unione deglie raccogliere firme in modo che i francesi smettano die vincano anche la coppa del mondo di firme». In poche ore, scrive Marca, che riporta la notizia, sono state raccolte più di 30mila firme e nel giro di poco tempo si è arrivati a 250mila firme, superando il ...

Open

Quanti erano, tra l'aeroporto Ezeiza e la passerella finale nell'Avenda de Majo e Plaza del Congreso,che facevano da corona alla loro "selecion", in sfilata con la coppa del mondo ...È passata una settimana dalla finale dei Mondiali in Qatar , che ha visto l'Argentina di Messi vincere ai rigori sulla Francia di Mbappé . Tuttavia, le polemiche non si placano, conche chiedono ai transalpini di "smetterla di piangere" per il risultato. I sudamericani hanno persino lanciato una petizione su Change.org, già arrivata a oltre 650 mila firme per ... «Smettetela di piangere»: gli argentini rispondono con una ... (ANSA) - ROMA, 25 DIC - Non si placa la polemica tra Argentina e Francia per l'esito della finale dei Mondiali in Qatar e, tra recriminazioni e accuse, ora nel Paese sudamericano è ...Dal Pescara potrebbe arrivare a Crotone l'attaccante argentino, vengono accostati al club calabrese anche Fusi e Schiattarella ...