Giugliano | mercoledì al via il Festival delle Culture 

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il “culture” si terràprossimo (ore 9,30) a Palazzo Palumbo a. La giornata sarà l’occasione per presentare i risultati e gli obiettivi raggiunti con il Community building city, progetto partito due anni fa e realizzato dalla cooperativa sociale Shannara e il Comune diin Campania per migliorare la qualità dei servizi pubblici per i cittadini stranieri presenti in città. La giornata sarà scandita da tre momenti. Si parte con la Human Library, la biblioteca umana dove i libri sono le persone che racconteranno storie di vita, di integrazione e riscatto sociale. Sarà possibile ascoltare anche una donna vittima della tratta che è riuscita a liberarsi dell’inferno della strada dopo essere stata portata in Italia con l’inganno. Altro momento sarà quello ...