Giappone | 17 morti per le nevicate degli ultimi 10 giorni 93 feriti – I video

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le pesantiche stanno travolgendo ilhanno provocato la morte di almeno 17 persone negli10. Isalgono, invece, a 93. Le aree più colpite riguardano la costa occidentale e l’isola settentrionale di Hokkaido dove migliaia di abitazioni sono rimaste al buio a causa di blackout elettrici. In alcune zone, la neve ha raggiunto fino a un metro di profondità in sole 24 ore, come nella cittadina di Oguni, nella regione nord-occidentale di Yamagata. Gli uffici comunali hanno mandato l’allerta ai residente delle aree colpite invitando la popolazione a restare in casa e a evitare tragitti in automobile, dopo che diversi veicoli sono rimasti impantanati. Alcuni sonomentre tentavano di rimuovere la neve dai tetti o sono rimasti sepolti a causa di ...