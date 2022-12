GF Vip stasera | chi esce? Ritiro di Luca Salatino e altri possibili addii

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nella puntata didel GF Vip sarà resa in maniera ufficiale la notizia del prolungamento del reality show fino al prossimo 3 aprile. Con ben 197 giorni, la settima edizione si rivelerà la più lunga nella storia del programma in Italia dopo i 183 giorni dello scorso anno e di quella dell'undicesima edizione versione classica. I concorrenti che sono in gara dallo scorso settembre saranno chiamati a scegliere se restare o rimanere avendo firmato solo per tre mesi con eventuale proroga qualora gli ascolti tv fossero stati all'altezza delle aspettative di Canale 5. Chi rinnova il contratto? Il primo a dichiarare che lascerà la Casa più spiata dagli italiani è stato. L'ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso un Natale in preda al nervosismo: dalla lite con Edoardo Donnamaria fino a Oriana Marzoli. Quest'ultima l'ha ...