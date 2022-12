Gf Vip | nuova bestemmia? Un video sta scatenando la rete | «Va eliminato»

ilmattino.it

Ilary Blasi e le novità di Natale, tutto cambia per laChi l'avrebbe mai detto che anche il più ...usanze tipiche del Lazio lasciano spazio ad un'aria di Continente che forse si rifà alla sua...Cosa succederà a Dana Saber stasera C'è chi invoca a gran voce la squalifica C'è grande attesa per lapuntata del Grande Fratelloche andrà in onda stasera, nonostante la giornata festiva, ... Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip Un video sta scatenando la rete: «Va eliminato» Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...Nuova bestemmia al Grande Fratello Vip Un video sta scatenando la rete, visto che secondo alcuni utenti uno dei concorrenti del reality avrebbe bestemmiato proprio sotto le ...