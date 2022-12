Gf Vip | Luca Onestini offende Nikita La replica | ' Comportamento squallido'

SuperGuidaTV

E' ormai guerra aperta tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due concorrenti del GF sono ormai acerrimi nemici e non perdono occasione per mostrarsi l'uno contro l'atro. Se inizialmente tra i due sembrava ci potesse essere del tenero, ora ... Nikita è arrabbiata con Luca non capisce perché da giorni lui non le ... Grande Fratello Vip, la lite tra Luca Onestini e Nikita Pelizon: "A me non frega niente di te… non mi interessi" | Video Mediaset Non c'è nessuna speranza tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due influencer mettono un punto tra di loro al "Grande Fratello Vip" e non lasciano spazio neppure a un'amicizia. A farsi avanti, mesi ...