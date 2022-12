Gf Vip 7 | Dana Saber rivela a quale Vippone è interessata e la risposta vi sorprenderà

(Di lunedì 26 dicembre 2022), entrata da poco nella Casa del Grande Fratello Vip 7, ha giàto di provare attrazione per un ‘‘. Parlando con Antonella Fiordelisi, ha stilato una lista dei concorrenti secondo un ordine di piacimento. Al primo posto di questa speciale classifica, ha posizionato George Ciupilan. La modella di origini marocchine ha quindi confessato che il giovane tiktoker le piace sia esteticamente che caratterialmente. E la Fiordelisi ha dato la benedizione a questa nuova ship, rincuorando la coinquilina sulla differenza di età con George. “E’ maggiorenne, puoi andare tranquilla“, ha detto la salernitana. Le affermazioni dismentirebbero così le voci della Casa che la vedevano far coppia con uno fra Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. Il web, appresa la notizia, si è ...

Cosa succederà aSaber stasera C'è chi invoca a gran voce la squalifica C'è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratelloche andrà in onda stasera, nonostante la giornata festiva, ...Ancora tensioni nella casa del Grande Fratello. Ieri sera Antonella Fiordelisi si è lamentata del comportamento di Edoardo Donnamaria sfogandosi così con: ' Io al mio fidanzato non lo direi mai, capito Psicologicamente parlando se ... GF Vip, Dana Saber e la frase su Putin: «E' il mio uomo ideale». Rischia la squalifica Nella puntata di questa sera del Gf Vip Dana Saber verrà squalificata Alfonso Signorini ha già preso la sua decisione