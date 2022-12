Germani Brescia – UNAHOTELS Reggio Emilia lunedì alle 20 30 su Eleven ed Eurosport 2 chiude la 12ª giornata | Cournooh alla presenza n°300 in Serie A

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il Boxing Day dellaA UnipolSai 2022/23 sicon la sfida tra. I lombardi, dopo il k.o. interno contro Bologna e il largo successo in Eurocup contro Bursaspor, affrontano i biancorossi che vengono da sei sconfitte in campionato (l’ultima in doppio overtime contro Venezia) e dall’eliminazione in BCL arrivata dala sconfitta contro Bonn. Dove vederla:26 dicembre ore 20.30,Sports ed2 Arbitri: Guido Giovannetti, Denis Quarta, Sergio Noce I PRECEDENTI Nelle 20 gare giocate tra le due squadre ci sono state 13 vittorie die 7 di. In passato ci sono state soltanto due vittorie ...

Sportando

, tutto pronto per la sfida contro Unahotels Reggio Emilia, l'appuntamento è per questa sera (lunedì 26 dicembre 2022) alle 20.30 al PalaLeonessa A2A di, tutto ...REGGIO EMILIA - Turno di Santo Stefano per la Legabasket, con la UNAHOTELS Reggio Emilia che sarà impegnata lunedì alle ore 20.30 sul campo della. Il match, che sarà trasmesso su Eurosport 2 ed Eleven Sport, vedrà il ritorno in panchina di coach Dragan Sakota, dopo le due gare saltata per via della positività al Covid - 19. ... Germani Brescia-Unahotels Reggio Emilia | La situazione e come vederla in tv Germani Brescia, tutto pronto per la sfida contro Unahotels Reggio Emilia, l'appuntamento è per questa sera (lunedì 26 dicembre 2022) alle 20.30 al PalaLeonessa A2A di Brescia. Germani Brescia, tutto ...Turno di Santo Stefano per la Legabasket, con la UNAHOTELS Reggio Emilia che sarà impegnata domani alle ore 20:30 sul campo della Germani Brescia. Il match, che sar ...