Gattuso | «Amrabat sembra me a 27 anni»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole di Gennaro, allenatore del Valencia, sulle prestazioni dial Mondiale 2022 in Qatar Gennaro, allenatore del Valencia, ha parlato ad As. PAROLE – «Era da tanto che non vedevo un giocatore simile a me, ma l’ho visto ai Mondiali:. Mi ha commosso molto,vo io quando giocavo a 27. Ho corso tanto e tatticamente ero fortissimo – spiega – ma sicuramente nel calcio moderno mi mancherebbe qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Agenzia ANSA

Le parole di Gennaro, allenatore del Valencia, sulle prestazioni dial Mondiale 2022 in Qatar Gennaro, allenatore del Valencia, ha parlato ad As. PAROLE - "Era da tanto che non vedevo un giocatore simile a me, ma l'ho visto ai Mondiali:. Mi ha ...... ma l'ho visto ai Mondiali:. Mi ha commosso molto, sembrava quando giocavo a 27 anni". La sua autobiografia si intitola 'Se si nasce quadrati, non si muore tondi'.è più rotondo come ... Gattuso: 'Amrabat ai Mondiali mi ha commosso, sembravo io' Gattuso: «Ancelotti il miglior allenatore. Al Mondiale ho visto un giocatore in cui mi rivedo…». L’ex rossonero si racconta a 360 gradi In un’intervista rilasciata al quotidiano AS, Rino Gattuso si ra ...Gattuso ha parlato con i giornalisti di AS del suo apprezzamento verso uno dei migliori giocatori del Mondiale in Qatar: Sofyan Amrabat.