Gas russo | Putin sarebbe disposto a riaprire le forniture all’Europa

(Di lunedì 26 dicembre 2022) . Intantoparla anche di negoziati di pace La Russiadisponibile a riprendere ledi gasattraverso il gasdotto Yamal-Europe. Ad annunciarlo è il vice primo ministroAlexander Novak all’agenzia di stampa Tass. Ha detto Novak: “Il mercato europeo rimane rilevante, poiché la carenza di gas persiste e abbiamo tutte le opportunità per riprendere le. Ad esempio, il gasdotto Yamal-Europe, che è stato fermato per motivi politici, rimane inutilizzato”. Secondo Novak la richiesta di gasè aumentata da parte dei consumatori europei: “Oggi – ha detto il primo ministro– possiamo dire con certezza che c’è richiesta del nostro gas. Quindi continuiamo a vedere l’Europa come un potenziale mercato dei ...

Adnkronos

Le esportazioni didiminuiranno di circa il 25% e la produzione calerà del 12% nel 2022. Lo ha dichiarato il vice primo ministroAlexander Novak in un'intervista alla Tass. 'Per ...Dovendo descrivere l'impegno tedesco di fronte al cambio di scenario provocato dalla guerra- ... chiusura delle centrali nucleari, scelta di puntare su un mix energetico- rinnovabili, col ... Gas, Russia pronta a riaprire il gasdotto Yamal per rifornire l’Europa Il fondo da 200 miliardi di euro ha messo in chiaro che la Germania è pronta a ogni azione per uscire dalla crisi energetica.Nel giorno di Natale il presidente Vladimir Putin ha annunciato la sua apertura a sedersi a un tavolo con gli ucraini, accusando contemporaneamente Kiev e gli alleati occidentali di essere la causa de ...