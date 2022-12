Adnkronos

Laè pronta a riprendere le forniture diall'Europa attraverso il gasdotto Yamal - Europe, che in precedenza era stato interrotto per motivi politici. Lo ha annunciato il vice primo ministro ...Insomma, nonostante il blocco delrusso, il governo è riuscito a trovare alternative per ... Dove al contrario cresce una sorta di nostalgia per i perduti rapporti con ladi Putin che, ... Gas, Russia pronta a riaprire il gasdotto Yamal per rifornire l’Europa Tre persone sono morte in un attacco di un drone ucraino a un aeroporto militare nella regione russa di Saratov sventato dalle difese aeree di Mosca, ha dichiarato oggi il ministero della Difesa russo ...Il vicepremier Alexander Novak, in un’intervista alla Tass, ha spiegato che Mosca è disposta a riprendere i rifornimenti tramite il gasdotto Yamal-Europe e sta tenendo negoziati su un aumento delle fo ...