Gakpo sogna il Manchester United | ma servono 60 milioni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Codyera stato nel mirino della scorsa estate e lo è ancora dopo il mondiale in Qatar Codynon ha cambiato idea sul. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’attaccante olandese era entusiasta dell’interesse dei Red Devils per la scorsa estate e da allora l’opinione non è cambiata. I colloqui tra i dirigenti inglesi e gli agenti del calciatori sono continui e positivi, ma per il trasferimentotra i 55 e i 60. L'articolo proviene da Calcio News 24.