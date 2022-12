Gaeta Lavoratori precari del servizio rifiuti | in Aula consiliare vertice tra Comune | aziende e sindacati

Il Faro online

Tra loro c'è anche Emiliano Scinicariello , consulente aziendale, esponente del Pd di, ex ... ma anche lui, come molti altrinon è stato pagato dalla cooperativa e per questo è ......che nel 2022 il numero diiscritti nel registro ex art.24 della Legge 84/94 (comprendente i dipendenti di società ex artt. 16 e 17 comma 2 operanti nei porti di Civitavecchia e) è ... Gaeta. Lavoratori precari del servizio rifiuti: in Aula consiliare vertice ... GAETA – E’ tornata in grande stile la magica atmosfera natalizia dell’I.C. Carducci: martedì 20 dicembre presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo a Gaeta si è svolto di nuovo il concerto di Natale. O ...Incontro in aula consiliare tra amministrazione comunale, aziende e sindacati riguardo ai lavoratori precari del servizio dei rifiuti ...