Frattini | Sindaco L' Aquila | ' ruolo importante per rinascita città'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Francoha avuto unnelladell'. Per questo, la sua scomparsa rattrista particolarmente la nostra comunità”. Lo afferma ildel capoluogo d'Abruzzo, Pierluigi Biondi. “All'epoca del terremoto 2009, Franco-ricorda il primo cittadino- era ministro degli Esteri del governo Berlusconi. Fu proprio lui ad attivare le sue relazioni internazionali per comporre la cosiddetta ‘lista nozze' per L'. Dieci Stati si misero, così, a disposizione del nostro territorio distrutto e contribuirono concretamente alla sua ricostruzione attraverso il finanziamento di restauri, opere pubbliche, progetti di natura sociale".