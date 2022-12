Francesco Totti | il primo Natale con Noemi nella nuova casa a Roma Nord E Ilary Blasi torna dalla sua famiglia

(Di lunedì 26 dicembre 2022)separati per. L’ex Capitano dellaha inaugurato la– un atticozonadella Capitale – dove si è trasferito con la compagnaBocchi, mente la conduttrice èta inper i festeggiamenti natalizi. Il tutto, ovviamente, documentato sui rispettivi social. Per il “Pupone” i festeggiamenti sono iniziati la sera della Vigilia, quando – dopo il cenone – ha trascorso la serata giocando a tombola con, i rispettivi figli e il fratello Riccardo. All’indomani, il 25 dicembre, ha replicato sempre in compagnia della...

