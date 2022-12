Sky Tg24

Unaha interrotto il tratto finale della strada statale 26 che porta a La Thuile, ind'Aosta. Nessun veicolo o persona sono stati coinvolti. Il traffico è stato deviato sul Colle San Carlo. ...Intervento urgente dei soccorsi sulla S. S. 26 all'altezza del Comune di Pré - Saint - Didier in direzione La Thuile. Unasi è distaccata dal costone della montagna scendendo a, con alcuni grandi massi che si sono fermati sulla strada rendendone necessaria la chiusura. L'evento franoso è avvenuto sulla strada ... Frana in Valle d'Aosta sulla strada statale 26: danni ingenti. FOTO Nuova strage scampata per un miracolo sull'isola d'Ischia. Poteva essere una Vigilia di Natale insanguinata, quella che di ieri sera, quando intorno alle 21, con le famiglie ...Una frana ha interrotto il tratto finale della strada statale 26 che porta a La Thuile, in Valle d'Aosta. Nessun veicolo o persona sono stati coinvolti. Il traffico è stato deviato sul Colle San Carlo ...