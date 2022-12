Formazioni ufficiali Brescia-Palermo | le scelte dei due tecnici

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Alle 12.30scendono in campo per la 19^ giornata di Serie B: ledei dueper il Boxing Dayin campo alle 12.30 per la partita che apre il Boxing Day di Serie B. Di seguito ledi Aglietti e Corini: Lezzerini; Bisoli, Papetti, Mangraviti, Huard; Labojko, Van De Looi, Ndoj, Galazzi; Bianchi, Moreo. All. Aglietti: Pigliagelli; Mateju, Bettella, Margoni; Di Mariano, Segre, Damiani, Broh, Sala; Vido, Brunori. All. Corini L'articolo proviene da Calcio News 24.

