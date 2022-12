Formazioni ufficiali Aston Villa-Liverpool | Premier League 2022 2023

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ledi, sfida valida per la 17esima giornata di. Gli uomini di Klopp iniziano una seconda parte di stagione in cui sono decisamente chiamati ad alzare i ritmi per provare a riagganciare le posizioni che contano. Il loro cammino inizia dalPark di Birmingham, contro la compagine di casa che dovrà fare a meno di Coutinho e dell’idolo d’Argentina Emiliano Martinez tra i pali. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:30 di lunedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Commenta per primo ASCOLI (3 - 5 - 2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Eramo, Caligara, Giordano; Dionisi, Gondo REGGINA (4 - 3 - 3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di ...Commenta per primo BENEVENTO (3 - 5 - 2): Paleari; Veseli, Glik, Capellini; Improta, Viviani, Acampora, Masciangelo; Tello, Forte, La Gumina PERUGIA (3 - 4 - 1 - 2): Gori; Sgarbi, Dell'Orco, Rosi; ... Brescia-Palermo, le formazioni ufficiali: la prima di Aglietti. Con Brunori c'è Vido Pisa: le scelte dei due tecnici per la partita del 19mo turno di Serie B. Spal: Alfonso, Meccariello, Varnier, Peda, Tripaldelli, Murgia, Prati, Valzania, Dickmann, Maistro, Rabbi. ...Dopo la sosta dovuta ai mondiali in Qatar 2022, le squadre di Premier League sono pronte per tornare in campo in occasione del tradizionale Boxing Day. Oggi lunedì 26 dicembre alle ore 16.00 si ...