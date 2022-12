“FontinaMI” 2022 | a Milano torna l’iniziativa gastronomica

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dal 13 al 26 febbraio sarà possibile trovare le migliori forme di Fontina DOP d’alpeggio interpretate da 10 chef milanesi, per il secondo anno consecutivo, “”,promossa dal Consorzio per la Tutela della DOP Fontina per far conoscere il gusto unico della Fontina prodotta in alpeggio al pubblico internazionale di. In questa seconda edizione aumenta sia la durata, che sarà di due settimane da lunedì 13 a domenica 26 febbraio 2023, che il numero di ristoranti aderenti che passano a dieci, tra ristoranti tradizionali, quelli rinomati anche per l’aperitivo e stellati. Ai dieci chef che partecipano alverranno abbinate le dieci forme di Fontina DOP d’Alpeggio vincitrici del prestigioso riconoscimento “Modon ...

