Foggia | bimbo di otto anni investito e ucciso da un auto

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Stava giocando in strada quando un'lo ha travolto e. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a undi appena. L'incidente è avvenuto sulla statale 90, a pochi chilometri da. La conducente dell'mobile che ha travolto il piccolo si è subito fermata a prestargli soccorso. La vittima, che stava giocando sul ciglio della strada in aperta campagna, è stata subito trasportata al policlinico Riuniti didove è morto poco dopo il suo arrivo. Indagano gli agenti della polizia stradale.

FoggiaToday

Undi otto anni di origine albanesi è stato travolto e ucciso ieri pomeriggio lungo la Ss 90 la strada che conduce a Borgo Segezia a pochi chilometri da. Alla guida dell'autovettura c'era ...Ucciso undi 8 anni nel foggiano Un bambino albanese di 8 anni è morto, ieri sera 25 dicembre, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di. Stando a quanto ... Tragedia di Natale sulla strada per Segezia, travolto e ucciso un bambino di 8 anni Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il piccolo stava giocando sul ciglio della strada quando sarebbe stato travolto dal veicolo in cors | Attualità, Cronaca, Puglia ...