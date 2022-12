Foggia | bambino di otto anni travolto e ucciso sul ciglio della strada

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un bimbo didi origine albanesi è statoieri pomeriggio lungo la Ss 90 lache conduce a Borgo Segezia a pochi chilometri da. Alla guida dell’automobile c’era una donna che si è fermata a prestare i primi soccorsi. A quanto si apprende il piccolo stava giocando sulin una zona di campagna quando sarebbe statodal veicolo in corsa. E’ stato immediatamente trasportato al policlinico Riuniti didove è morto poco dopo il suo ricovero. Sul posto per i rilievi hanno operato gli agentipoliziale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Undi 8 anni è morto la sera del 25 dicembre in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di. Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando ...L'incidente stradale è avvenuto ieri sera a Borgo Segezia, nella periferia del capoluogo dauno Bambino investito e ucciso da un'auto Stava probabilmente giocando a pallone il piccolo di origine albanese. La strada è a una corsia, a doppio senso, tra campi e poderi, senza illuminazione ...Tragedia a Foggia: un bambino di otto anni è stato travolto e ucciso da un'auto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Borgo Segezia. Sul drammatico incidente sono in corso ...