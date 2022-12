Foggia | bambino di 8 anni travolto da un' auto e ucciso | la tragedia la sera di Natale

Today.it

Trasportato in ospedale a, ilè deceduto poco dopo. A quanto si apprende, il piccolo stava giocando a pallone e si trovava sul ciglio della SS90, nelle vicinanze di un podere, quando ...Unalbanese di 8 anni è morto, ieri, in un incidente stradale avvenuto nei presso di Borgo Segezia alla periferia di. Stando a quanto ricostruito dalla polizia che sta indagando sull'... Bambino investito e ucciso da un'auto Tragedia a Foggia: un bambino di otto anni è stato travolto e ucciso da un'auto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Borgo Segezia. Sul drammatico incidente sono in corso ...Foggia, 26 dic. (Adnkronos) - Un bambino di otto anni è stato travolto e ucciso da un'auto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Borgo Segezia, nella periferia di Foggia. Sul ...