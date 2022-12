Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci | vacanze di Natale insieme in Africa | dov’è finito il fidanzato di lei | Giulio Fratini?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022)dial caldo sole d’per. I due ex coniugi sono sempre molto vicini per amore del figlio Nathan Falco e così hanno deciso di festeggiare anche quest’annoil, nel resort dell’imprenditore a Malindi, in Kenya. E così, eccoliin costume da bagno ma con occhiali natalizi per celebrare il 25 dicembre. E poi ancora, scatti in riva al mare cristallino, tra le palme e in bikini a bordo piscina, dove la showgirl sfoggia il suo fisico sempre statuario mentresi diverte a bordo di un quadal figlio, a conferma di come sia proprio il ragazzo a fare da collante tra loro ...