Fiumicino | cambiano gli orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 dicembre 2022)– Dal 9 gennaio 2023alcunidiale si potenzia l’offerta con un pomeriggio diin più. Lo rende noto l’Amministrazione comunale. Nel dettaglio: l’anagrafe e lo stato civile saranno aperti alil lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Tutti gli altri uffici saranno aperti il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. L’anagrafe (anche a Fregene) sarà aperta anche sabato mattina solo per le carte di identità e solo su prenotazione via QMatic (clicca qui). Le carte di identità per i non residenti, invece, si rilasciano solo il venerdì su prenotazione via mail: ...