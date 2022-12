Fiorentina | Feltri difende il molestatore della Beccaglia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Vittoria, con una mossa non molto a sorpresa, prende le difese del tifoso che aveva palpato una giornalista in diretta tv Trattandosi di Vittoriosarebbe stato strano il contrario. Il direttore di Libero, in un lungo editoriale, ha preso le difese di Andrea Serrani, il tifoso che durante Empoli-dello scorso anno aveva palpeggiato in diretta Gretae che ora la giustizia ha condannato ad un anno e sei mesi. Di seguito le sue parole. «Andrea Serrani percorrendo un tratto di strada adiacente all’impianto sportivo, si imbatte in una bella cronista televisiva che sta commentando l’incontro calcistico, e non resiste alla tentazione di allungare la mano e di toccarle fugacemente il deretano. Non l’avesse mai fatto. La ragazza strilla come fosse stata colpita dalla bomba atomica e non si ...