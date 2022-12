“Fatti i ca… tuoi!” GF Vip | vergogna Luca Salatino | violento attacco a Oriana Marzoli

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) GF Vip 7, scontro nella notte di Natale tra, tesissimo e pronto ad abbandonare il gioco. Una volontà emersa già da diverse settimane ed esplosa proprio a ridosso di Natale. Il motivo? Ancora una volta lei: Soraia. L’ex tronista di Uomini e Donne non vede l’ora di riabbracciarla. “Sono 100 giorni che sono qui dentro. La fine è arrivata e la vita è fatta di scelte. Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il c…o. La vita è una e devi fare quello che ti senti. Poi mica esco dopo soli 10 giorni. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare”. “A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio”. Poi ancora: “Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei ...