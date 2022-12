Fantacalcio | Solbakken è della Roma | è da prendere all’asta?

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 26 dicembre 2022)arriva a parametro zero alladal Bodo Glimt: per quanto riguarda il, è da? PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Terminato il contratto che lo legava al Bodo Glimt, Olasi trasferisce a parametro zero alla. È stato proprio Mourinho a desiderare il giocatore dopo la dimostrazione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.