Fantacalcio | malus e pochi gol | i nomi da evitare all’asta di riparazione

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Cinque giocatori, nella prima parte della stagione, hanno fornito piùche bonus: facciamo a meno di lorodel. Per le loro squadre rappresentano delle autentiche colonne portanti: titolari inamovibili che spesso rimangono in campo per tutti i 90 minuti. Al, invece, sono stati addirittura deleteri. Parliamo di 5 specifici calciatori che, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fantacalcio ®

Un mese e mezzo di pausa dal campionato è forse la condanna più grande per gli appassionati del. Con la Serie A ferma, bonus e, vittorie e sconfitte, 'piantini' e sfottò subiranno inevitabilmente un duro colpo. Ma non c'è troppo da disperarsi: anche con i Mondiali c'è la ...Iscrizione gratuita ai tornei dicon possibilità di giocare con ilclassico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e. Si può partecipare con lo stesso ... Fantamondiale, bonus e prediction: il regolamento dagli ottavi Fra le squadre più in difficoltà nella prima parte della stagione in Serie A c'è sicuramente il Verona, la classifica è chiara a riguardo, l'Hellas occupa ad oggi l'ultima piazza del massimo campionat ...Quando inizia il FantaSanremo 2023: cos’è, come funziona il gioco per creare squadre e quali sono le regole tra bonus e malus ...