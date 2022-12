Ex Milan – Che fine ha fatto Hauge? La meteora che segnò al Napoli

Virgilio Sport

Risentito con l'arbitro, Pierluigi Pairetto,fischiò proprio mentre ilstava attaccando. Il terzo posto fu dell'Inter,nella finalina per il 3/4 posto batté 5 - 1 il Nottingham Forest (......ha pubblicato il calendario ufficiale del campionato fino alla 29esima giornata. Ecco le partite: 16GIORNATA Mercoledì 4 Gennaio 12.30 Salernitana -DAZN/Sky 12.30 Sassuolo - Sampdoria ... Milan, Leao flirta con le pretendenti e rovina il Natale ai tifosi Il Milan riprende a lavorare in vista della ripresa contro la Salernitana e Stefano Pioli cercherà di capire per prima cosa a che punto sono gli infortunati e come rientreranno gli ultimi giocatori da ...Il Milan confida che alla fine l’offerta da 7 milioni di euro possa bastare per trovare una nuova intesa. Ai primi di gennaio è previsto un nuovo incontro".