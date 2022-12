Evasi dal Beccaria di Milano 7 giovani detenuti | fuoco in cella Salvini sconcertato

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E' tornata la calma in via Calchi Taeggi e nelle strade circostanti, intorno al carcere minorile Cesaredi, da dove ieri sono, due dei quali ripresi . Adesso ci...

È successo al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano: ben 7 detenuti sono scappati dal muro di cinta, ma in poche ore la polizia ha catturato tempestivamente già 2 di loro. Sette detenuti sono evasi nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre, dal cortile passeggi del penale per minorenni. I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che durano da diverso tempo, per aprirsi un varco. La dura accusa del sindacato SAPPE: «Evasione annunciata. Inascoltati nostri appelli per maggiore sicurezza nelle carceri»