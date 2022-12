Estrazione Lotteria Italia 2023 | data | orario e diretta tv Ecco i premi in palio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Uno dei momenti più attesi dell’anno sta per arrivare. Venerdì 6 gennaioavverrà, come di consueto, l’dellacon lache sarà affiai ‘Soliti Ignoti’ su Rai 1, programma condotto da Amadeus. All’interno del programma, che comincerà alle ore 20:30 subito dopo il TG1, verrà svelato il primoo che equivale a ben cinque milioni di euro. Oltre all’annuncio del primoo di 5 milioni di euro, ne sono previsti ulteriori il cui valore sarà definito il giorno stesso dell’, dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. Nella stessa sera verranno anche pubblicati tutti i varidi consolazione. Iassegnati sono pubblicati sui ...

Il MillionDAY è unabasata sull'casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55 . I giocatori possono partecipare all'compilando una schedina, anche online, o comunicando in ...Sempre nella stesso momento avrà luogo l'dei premi legati alladi Natale . Scarica il PDF pagina Lotteria Italia 2022, come funziona: premi, estrazione finale e dove ... Anche a Natale arrivano i numeri del Million Day: in diretta l'estrazione del 25 dicembre 2022. Risultati su Il Veggente ...Torna la Lotteria Italia, un appuntamento che si rinnova da quando il ministero delle Finanze, nel 1955 ha istituito il concorso. Anche se nel corso del tempo con la nascita di altri giochi con i qual ...