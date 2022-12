Erdogan su Ronaldo | ' Boicottato al Mondiale perché sostiene la Palestina' - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il presidente turco accusa: 'Su di lui è stato imposto un veto politico. Dove giocherà? Da quello che so in Arabia ...

La Gazzetta dello Sport

Il presidente turco accusa: 'Su di lui è stato imposto un veto politico. Dove giocherà Da quello che so in Arabia ..."Sfortunatamente, su di lui è stato imposto un veto politico, perché è uno che difende la causa palestinese - le parole disu CR7 - . Mandare un giocatore comein campo con soli 30 ... “CR7 boicottato al Mondiale perché sostiene la Palestina”. Parola di Erdogan Cristiano Ronaldo è stato vittima di un boicottaggio politico durante i Mondiali di Qatar 2022, per il suo presunto sostegno alla causa palestinese. E' la singolare teoria del presidente della Turchia ...Il presidente della Turchia: “Si tratta di un veto politico. Mandare uno come lui in campo con soli 30’ rimasti contro il Marocco ha rovinato la sua condizione e gli ha tolto energia. Ora andrà in Ara ...