Erdogan sorprende tutti | “Ronaldo boicottato al Mondiale per motivi politici”

L'Indro

, però, il fatto che, nonostante la gravità dell'accaduto, nessuno abbia saputo nulla dei ... Mustafa Sentop, vicepresidente turco, braccio destro di, ha dichiarato: "Il fatto che uno ......una riunione d'emergenza Per Biden è improbabile che il missile sulla Polonia sia russoe l'... Nonche i britannici e i polacchi stiano attualmente vivendo una sorta di festa d'amore (... Turchia: 2023, 100 anni di Repubblica ed elezioni anticipate — L ... Putin scommette sulla Tracia orientale per costruire un nuovo centro di smistamento degli idrocarburi diretti in Europa. Ankara accetta senza esitazioni. In questa fase i due paesi hanno intenzioni di ...Nel 1997 il potere kemalista quando cercò di eliminare l'attuale presidente, all'epoca brillante sindaco di Istanbul, dalla scena politica. Ma ne fece una ...