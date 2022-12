Emma Marrone furiosa | gli hater la attaccano | «Che classe…» E lei replica così

La Stampa

La cantante riceve un commento cattivo sul padre morto di leucemiascatenata a Natale. Altro che dolci auguri di buone feste, la cantante riceve un messaggio cattivo sulla morte del padre e replica per le rime. Un hater spietato le scrive se festeggerà ...E lei,, ha capito che anche solo con la sua presenza, è in grado di donare un attimo di spensieratezza a chi sta combattendo una difficilissima guerra interiore. Così, l'artista ... Emma Marrone contro un hater che ironizza sul padre morto: “Vi auguro le peggiori sofferenze” Il disco e il film. Emma Marrone, cantante e attrice, aggiunge nuovi tasselli alla propria carriera. E per i fans cresce l'entusiasmo intorno all'artista made in Salento.Emma Marrone ha avuto una durissima reazione contro l'hater che l'ha provocata sulla morte di suo padre. Ecco come ha risposto.