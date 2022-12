Emirati | Cirielli | ' ritorno Costantino dimostra autorevolezza Governo'

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Il felice epilogo della vicenda '' mostra in maniera evidente che con ilMeloni l'Italia è più stimata all'estero. L'delMeloni, l'esperienza politica e l'impegno del ministro Tajani e le competenze dei nostri diplomatici hanno consentito di riportare a casa l'imprenditore milanese, permettendogli di riabbracciare, in occasione del Santo Natale, la sua famiglia”. Lo afferma il viceministro degli Esteri, Edmondo. “In carcere negliArabi Uniti, perché accusato di aver finanziato il terrorismo internazionale, ci è rimasto per oltre un anno. Prima condannato, poi privato del passaporto e scarcerato e, infine, accolto nell'ambasciata italiana a Abu Dhabi nel maggio 2022. Una triste vicenda, insomma, che si ...

La Svolta

Per verificare l'avanzamento delle trattative con gliper riportare in patria Andrea Costantino, abbiamo contattato Edmondo, viceministro degli Esteri .Per verificare l'avanzamento delle trattative con gliper riportare in patria Andrea Costantino, abbiamo contattato Edmondo, viceministro degli Esteri . Ultimo'ora: Emirati: Cirielli, 'ritorno Costantino dimostra ... Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Il felice epilogo della vicenda 'Costantino' mostra in maniera evidente che con il Governo Meloni l'Italia è più stimata ...