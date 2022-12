Elmas | Spero che quest' anno vinciamo lo scudetto | siamo una squadra affiatata | in Champions League

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Eljif, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al De Marke Sports, di seguito le sue parole: "Quando sono arrivato per la prima volta al Fenerbahçe, mi sono reso conto di quanto sia grande il club del Fenerbahçe. Che grande comunità, quanti tifosi ha... Il Fenerbahçe è casa per me. Qualcosa del genere.nei prossimi anni... Come posso dire?di tornare a casa. Conosco già più o meno il Fenerbahce, non ho bisogno di spiegare molto. Perché il Fenerbahce è il mio primo club in Turchia". Obiettivi con il Napoli? "unae vogliamo divertirci e continuare a vincere divertendoci. Vogliamo sempre guardare partita dopo partita e rendere tutti orgogliosi di noi. Poi vogliamo arrivare più avanti possibile anche in ...