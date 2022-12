(Di lunedì 26 dicembre 2022) La classica lezione sull'uso del preservativo non passa mai di moda e resta un privilegio che non viene concesso a ...

Luce

La classica lezione sull'uso del preservativo non passa mai di moda e resta un privilegio che non viene concesso a ...Vennero organizzati i primi incontri sui metodi contraccettivi e sull', consulenze a domicilio sui problemi infantili nei primi tre anni di vita. Più tardi, il Centro Nascita ha ... Educazione sessuale a scuola: Italia fanalino di coda in Europa, troppi timori sul "gender" - Luce E’ morta a 93 anni la pedagogista, saggista e scrittrice Elena Gianini Belotti, grande protagonista del femminismo italiano, la prima a parlare nel sessismo nell’educazione con il suo famoso libro Dal ...Aveva 93 anni. Grande protagonista del femminismo italiano, suo il testo "Dalla parte delle bambine" La pedagogista, saggista e scrittrice Elena Gianini Belotti, grande protagonista del femminismo ita ...